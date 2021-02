Attenzione ai truffatori: diversi tentativi di entrare nelle abitazioni con la scusa di dover leggere il contatore sono stati registrati nella giornata di ieri, 3 febbraio, a Osnago. I malintenzionati si spacciavano come incaricati del Comune o di non meglio precisate agenzie.

Truffatori in azione, si fingono addetti del Comune

L’amministrazione comunale di Osnago afferma di non aver incaricato nessuno di effettuare controlli per proprio conto e di non aver ricevuto richieste per iniziative commerciali porta a porta da parte di nessuna agenzia. Si sollecitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non aprire a chi dovesse presentarsi con le motivazioni sopra indicate.

Chi avesse elementi per risalire ai soggetti in questione, è pregato di segnalarli alla Polizia locale (cell. 329.2605237).