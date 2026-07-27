L’uomo è stato individuato poche ore dopo il colpo grazie al coordinamento tra Squadra Mobile di Lecco e Polizia Ferroviaria di Bologna: recuperati monili in oro e oggetti di valore riconosciuti dalla vittima

È stato individuato e fermato poche ore dopo la presunta truffa ai danni di un’anziana residente in provincia di Lecco. L’operazione della Polizia di Stato, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 24 luglio 2026, ha portato al rintraccio di un uomo ritenuto responsabile del colpo.

Truffa a un’anziana nel Lecchese: fermato dalla Polizia sul treno con gioielli per oltre 50 mila euro

A permettere l’intervento è stato il lavoro congiunto della Squadra Mobile di Lecco e del personale della Squadra di Polizia Giudiziaria e del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale, che hanno seguito gli spostamenti del sospettato fino a individuarlo a bordo di un treno ad alta velocità diretto verso sud e in arrivo nel capoluogo emiliano.

Gli agenti hanno accompagnato l’uomo negli uffici di polizia per gli accertamenti del caso. Durante i controlli è stato trovato in possesso di numerosi oggetti di valore e monili in oro, nascosti sulla sua persona. La refurtiva è stata successivamente riconosciuta dalla vittima della truffa.

Il valore complessivo dei beni recuperati è stato stimato in oltre 50 mila euro. Oltre ai preziosi, gli investigatori hanno sequestrato anche alcuni indumenti ritenuti utilizzati durante l’azione delittuosa.

Il rapido coordinamento tra gli uffici della Polizia di Stato ha consentito di raccogliere un quadro indiziario ritenuto significativo nei confronti dell’uomo, che al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. L’indagine proseguirà ora per chiarire ogni dettaglio della vicenda.