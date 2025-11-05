Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e i Carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Trovato un cadavere vicino alla Statale 36. Un uomo è stato trovato privo di vita questa mattina, mercoledì 5 novembre, a Veduggio con Colzano. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 7 lungo via Giuseppe Verdi, nella zona di cascina Tremolada, non lontano dalla Superstrada 36. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha fatto intervenire i soccorsi sul posto.

Come riportato da Primamonza.it, l’intervento in codice rosso ha visto l’arrivo di un’ambulanza e di due automediche dell’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Al momento non sono ancora note l’identità né l’età della vittima.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e i Carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.



I militari hanno chiesto al Comune di poter visionare le registrazioni delle telecamere della zona, un’area da tempo monitorata poiché considerata punto sensibile per lo spaccio di droga, al fine di ricostruire gli ultimi movimenti della vittima.

La zona boschiva di via Verdi, nei pressi dell’uscita della Valassina in direzione Milano e lungo la pista ciclopedonale che conduce a Nibionno, è già stata oggetto in passato di diversi controlli da parte della Polizia locale e dei Carabinieri.