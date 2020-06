Trovato un cadavere in un’auto bruciata FOTO

Macabra scoperta nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno 2020 a Osnago dove è stato trovato un cadavere in un’auto bruciata. Le forze dell’ordine sono al lavoro per tentare di risalire all’identità della salma carbonizzata e capire cosa sia successo. La tragedia si è consumata poco dopo le 15 in un parcheggio di via Mazzini a Osnago, poco distante dal negozio Combipel.

Trovato un cadavere in un’auto bruciata

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto ad allertare i soccorsi sono stati i commercianti della società Gens Aura (attività di compro oro) che , intorno alle 15.10 hanno udito un forte botto. Quindi si sono affacciati e hanno visto l’auto, una Citroen C 3, avvolta dalle fiamme. Subito hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate e i Carabinieri. Il rogo è stato spento e all’interno della vettura è stata rinvenuta la salma di un uomo al posto di guida, con il sedile reclinato, mentre il serbatoio dell’auto è stato trovato aperto.

L’area è stata completamente cinturata e resa inaccessibile. Nel frattempo, nel parcheggio sono giunti anche i proprietari dell’auto e gli agenti della Polizia Locale di Osnago.

A seguito delle indagini e delle testimonianze raccolte i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, un pensionato residente nel Meratse. L’uomo si sarebbe intenzionalmente schiantato contro il muro con l’intenzione di togliersi la vita.