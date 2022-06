Trovato senza vita in bagno a 26 anni: strazio per la morte di Alessio Salvi, morto improvvisamente, forse stroncato da un malore, venerdì scorso. La tragedia si è consumata a Merate. Il giovane, residente a Brugarolo è stato trovato morto nel bagno della sua abitazione.

Trovato senza vita in bagno a 26 anni: strazio per la morte di Alessio

A compiere la macabra scoperta sono stati i genitori: a madre Sabina e il papà Nicodemo. Il fratello minore Mattia ha provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco ma ogni tentativo di strapparlo alla morte è stato vano.

Alessio giovane brillante Alessio: il suo nome significa «protettore», «difensore», e non poteva essercene un altro più adatto per lui, che con la sua inconfondibile risata e la sua anima pura riusciva a trasmettere una forza incredibile a chiunque gli stesse accanto. Soltanto la fede in Dio sta dando alla famiglia di Alessio Salvi il coraggio per affrontare la tragedia immane che l’ha colpita.

Cresciuto a Busnago, da qualche anno come detto viveva insieme alla sua famiglia a Merate, frazione Brugarolo. In paese però lo conoscevano tutti: qui aveva frequentato le scuole, aveva lavorato in un bar e soprattutto aveva giocato a calcio. Una grande passione che lo aveva anche portato nella vicina Cornate d'Adda, doveva aveva svolto tutta la trafila delle giovanili, dai Giovanissimi fino alla Juniores. Le società dei due paesi, unite dal dolore, piangono oggi un ragazzo solare e generoso.

"Dispiace davvero molto dover dire addio a un ragazzo così giovane: è una tragedia che tocca tutti noi. Alessio era un ragazzo tranquillo e sorridente, capace di legare con tutti. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze"

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI MERATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 28 GIUGNO 2022. CLICCA QUI PER LA VERSIONE SFOGLIABILE