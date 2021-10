SIRENE DI NOTTE

Gli interventi a Osnago e Lecco, nessuno dei due è grave.

Due ventenni questa notte sono stati ricoverati in ospedale per aver alzato troppo il gomito. Episodi che purtroppo si verificano abbastanza frequentemente nei fine settimana.

Troppo alcol, due giovani all'ospedale

Il primo episodio intorno all'1,30 in viale Turati a Lecco. Per l'intossicazione etilica di una 22enne è stata allertata in codice giallo un'autoambulanza della Croce Rossa di Lecco. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. La ragazza è quindi stata trasportata in codice verde all'ospedale di Lecco.

Era quasi l'alba, le 5 del mattino, quando il 118 è stato allertato per un'altra intossicazione etilica. Un'autoambulanza della Croce Bianca di Merate è intervenuta in via Statale a Osnago. Ad avvertire un malore un ragazzo di vent'anni. All'intervento in codice giallo non è comunque seguito il trasporto in ospedale.

Soccorsi anche nella bergamasca

Episodi che non sono comunque circoscritti alla nostra provincia; nella stessa notte tre soccorsi anche in Bergamasca, protagonisti due giovani di 25 e 26 anni e un uomo di 69 anni. Tutti trasferiti in ospedale in codice verde, quindi non con intossicazioni serie.