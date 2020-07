Tromba d’aria in Brianza, danni devastanti LE FOTO

Tromba d’aria in Brianza, danni devastanti. Il maltempo che oggi, sabato 11 luglio 2020, si è abbattuto anche sul Meratese, nella vicina provincia di Monza e Brianza ha provocato devastazione: a Bellusco il tetto della scuola è addirittura stato sradicato ed è finito sulle tribune del pattinodromo.

Tromba d’aria a Bellusco

A Bellusco a farne le spese è stata la scuola media Falcone e Borsellino. Parte della copertura della palestra è stata sollevata dal vento e scaraventata sulle tribune dell’adiacente pattinodromo, impianto di importanza nazionale per il pattinaggio. Ingenti i danni. Non si contano anche gli alberi e i cornicioni caduti un po’ ovunque. E, naturalmente, gli allagamenti.

Arcore

Diversi gli allagamenti segnalati ad Arcore, in particolare in via Carso, via Umberto I e largo Arienti. Un grosso albero è caduto lungo via Resegone. Scoperchiate parzialmente le case comunali della Ca’ Bianca.

Agrate

Ad Agrate si segnalano diversi alberi caduti. In particolare una pianta gigantesca è precipitata nel cortile della scuola dell’infanzia di via Savio. Fortunatamente non si è schiantata sulla struttura. In via Ghiringhella un albero ha invaso completamente la sede stradale.

Burago

A Burago diversi gli alteri caduti. Uno in particolare, di grosse dimensioni, si è schiantato su un’auto parcheggiata in piazza Matteotti. Segnalati danni anche in via Maroncelli e all’interno del quartiere Duomo 8.

Lesmo

Anche a Lesmo non si contano gli alberi caduti. I danni più grossi sono stati segnalati a Gerno.

Concorezzo

A Concorezzo parzialmente interrotta la circolazione sulla Monza-Trezzo, all’imbocco di via Sante. Anche qui un albero caduto ha invaso la sede stradale.