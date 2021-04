Trenord: più posti e fermate straordinarie dal lunedì ma la società raccomanda: “Chi può eviti gli orari di punta”

Trenord: più posti e fermate straordinarie dal 26 aprile. Piuri “Ma chi può eviti gli orari di punta”. Rimane il limite di riempimento al 50%.

Siamo oramai agli sgoccioli. Anche gli studenti delle scuole superiori stanno per rientrare quasi al completo ( nel Lecchese tornerò sui banchi da lunedì 26 aprile il 75% dei ragazzi). Oggi è arrivata anche la nota di Trenord. Attraverso il suo Amministratore Delegato, Marco Piuri, la società ha confermato di aver predisposto sui mezzi più posti e fermate straordinarie a partire da lunedì 26 aprile.

“Con l’incremento della didattica in presenza prevediamo che i passeggeri possano crescere dagli attuali 380mila fino a 450mila al giorno. Il limite del 50% di riempimento dei mezzi pubblici rimane in vigore e richiede responsabilità da parte di tutti – ha detto l’Amministratore Delegato di Trenord, Marco Piuri, incontrando i giornalisti. Per consentire ai nostri ragazzi di tornare a scuola in sicurezza, il sistema dei trasporti è al massimo della sua capacità produttiva. Ma occorre l’impegno di tutti nelle ore di punta: chi può, eviti di utilizzare il trasporto pubblico negli orari in cui gli studenti si spostano. Invitiamo a utilizzare la nostra App, che darà informazioni sul livello di riempimento dei treni”.

“Nei prossimi giorni vivremo le ‘prove generali’ della ripresa di settembre – conclude Piuri. Dopo tanti mesi, questa è l’‘ultima chiamata’ per progettare un’organizzazione degli orari delle città compatibile con una mobilità di massa non ammassata, sostenibile e sicura”.