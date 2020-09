Treni, da lunedì riapre il Ponte di Paderno, riattivata la Milano-Bergamo via Carnate

Ci siamo. Dopo due anni i treni torneranno a circolare tra Paderno e Calusco. Dopo il via libera ad auto e moto, avvenuto venerdì 8 novembre 2019, da lunedì anche i convogli ferroviari potranno attraversare il san Michele. Il tutto a due anni esatti di distanza da quella notte tra il 14 e 15 settembre 2018 quando Rfi decise di imporre lo stop alla circolazione sul ponte di Paderno per motivi di sicurezza.

Treni, da lunedì riapre il Ponte di Paderno

A seguito del completamento dei lavori infrastrutturali di RFI per la riapertura del traffico ferroviario sul Ponte San Michele, da lunedì 14 i convogli sulla linea Milano-Bergamo via Carnate riprenderanno a effettuare l’intero percorso.

Riattivata la Milano-Bergamo via Carnate

Fra Milano e Bergamo fra le 5 e le 22 circolerà un treno ogni 60’ per direzione; da Milano Porta Garibaldi i treni diretti a Bergamo partiranno al minuto .31; da Bergamo i treni diretti Milano Porta Garibaldi partiranno al minuto .20. Negli orari di punta, sarà garantita una corsa ogni 30’ fra Milano e Terno d’Isola: da Milano Porta Garibaldi i treni diretti a Terno partiranno al minuto .01 e .31; da Terno i treni diretti Milano Porta Garibaldi partiranno al minuto .05 e .35.

Le opere di manutenzione proseguono

Proseguono comunque le opere di manutenzione della importante struttura. Proprio per consentirne lo svolgimento in piena sicurezza la Provincia di Lecco ha deciso di emanare una ordinanza di chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 in corrispondenza del ponte San Michele sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda per lavori di Rete ferroviaria italiana. Io provvedimento sarà in vigore tra la mezzanotte e le 4.30 dela notte del 15 settembre

Leggi l’ordinanza.