Mobilitazione di sanitari, pompieri e forze dell'ordine nella mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio 2023 nei boschi di Santa Maria Hoè per un mezzo agricolo avvistato in una scarpata. Il timore, come riportano i colleghi di primamerate era che un agricoltore fosse rimasto vittima di un incidente ma quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno trovato nessuno. Le immediate indagini dei Carabinieri hanno poi appurato che quello nella boscaglia era un trattore rubato ieri ad Annone, con tutta probabilità abbandonato dai ladri.

Trattore rubato ad Annone abbandonato in una scarpata

L'allarme, che ha messo in moto la macchina sei soccorsi, è scattato intorno alle 9 di stamattina in via Papa Giovanni.

Sul posto, inizialmente con il codice rosso si massima gravità, sono intervenuti i sanitari sull'ambulanza della Croce Bianca di Merate e sull'automedica proveniente da Lecco.

Mobilitati anche i Vigili del fuoco. A Santa Maria si sono diretti anche i Carabinieri della compagnia di Merate e gli agenti della Polizia Locale

Le forze dell'ordine una volta rilevato il numero di telaio, hanno scoperto che il mezzo agricolo era stato trafugato nella giornata di ieri.