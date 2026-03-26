Tragico malore nei boschi di Montevecchia: anziano perde la vita

Un tragedia si è consumato oggi, giovedì 26 marzo 2026 nel cuore dei boschi di Montevecchia. Un uomo di 77 anni è precipitato al suolo, probabilmente a causa di un malore, trovando la morte sul posto.

Tragedia a Montevecchia: uomo di 77 anni perde la vita nel bosco

L’allarme è scattato poco dopo le 12 con una chiamata che segnalava la caduta di una persona. Immediato l’intervento dei soccorsi mobilitati con il codice rosso di massima gravità: elisoccorso di Milano, ambulanza, Vigili del fuoco, carabinieri della Compagnia di Merate e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Nonostante la tempestività dell’intervento, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Il luogo dell’incidente, un sentiero impervio tra gli alberi e i pendii del Montevecchia, ha reso le operazioni di soccorso particolarmente complesse. I soccorritori hanno lavorato con urgenza e professionalità ma ai sanitari non è rimasto che il triste compito di constatare il decesso.