Robbiate

Aurel Pavalachen, 59 anni, non ce l'ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

E' morto nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 maggio 2022, il ciclista travolto martedì pomeriggio sulla strada provinciale a Robbiate.

Tragico incidente: morto il ciclista travolto da una moto

Aurel Pavalachen, 59enne residente a Robbiate, non ce l'ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente di martedì. L'uomo, residente in paese con la famiglia, era stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Varese, ma da subito le sue condizioni erano apparse particolarmente gravi. Il 59enne stava tornando a casa dal lavoro quando, poco distante dal semaforo di via Milano, ha attraversato la strada nei pressi delle strisce pedonali. Il quel momento però sopraggiungeva una moto guidata da un 18enne, in sorpasso delle auto incolonnate al semaforo, che lo ha travolto. Un impatto violentissimo per entrambi, la cui ricostruzione è ancora al vaglio della Polizia intercomunale di Robbiate intervenuta sul posto per chiarirne la dinamica. Il motociclista, grave ma non in pericolo di vita, resta ricoverato. Aurel Pavalachen dopo giorni di lotta invece non ce l'ha fatta.