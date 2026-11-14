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Tragico incidente, muore automobilista lungo la Como-Bergamo in territorio di La Valletta Brianza. L’episodio è avvenuto all’ora di pranzo di oggi, sabato 14 novembre 2026.

Incidente stradale, muore automobilista

Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 di oggi, sabato, in corrispondenza della rotonda tra la Como-Bergamo e via Albareda. Un 73enne alla guida della sua auto ha perso il controllo della vettura e si è schiantato.

Ignote al momento le cause e la dinamica esatta dello schianto, è probabile che l’anziano sia stato colto da malore.

Le sue condizioni sono sembrate sin da subito estremamente gravi: oltre a un’autoambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora e all’automedica, è atterrato anche l’elicottero. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 73enne.