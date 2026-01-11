Una mattinata di sport e vacanza si è trasformata in tragedia ieri, sabato 10 gennaio 2026, sulle piste da sci della ski area Valandrea, a Livigno. Un uomo di 68 anni, residente a Montevecchia, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre stava sciando.

Tragedia sulle piste di Livigno: sciatore lecchese muore dopo un malore

L’allarme è scattato alle 11.45, in codice rosso, nei pressi dell’impianto sciistico della zona Valandrea. Secondo le prime ricostruzioni, lo sciatore si sarebbe accasciato sulla neve al termine di una discesa, accusando un grave malore di natura cardiaca. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del soccorso piste di Ski Livigno Valandrea, che hanno avviato immediatamente le prime manovre di emergenza.

La centrale operativa Soreu Alpi ha attivato il mezzo di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) dell’AAT di Sondrio, oltre all’elisoccorso decollato dalla piazzola di Caiolo. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Tirano per gli accertamenti e i rilievi di rito. Nonostante il rapido intervento dei sanitari e i prolungati tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: tutte le operazioni di soccorso si sono concluse sul posto con la constatazione del decesso.

La vittima sarebbe stata stroncata da un infarto improvviso. Tra i possibili fattori che potrebbero aver contribuito al malore non si esclude l’incidenza delle temperature particolarmente rigide registrate in quota, con valori scesi ben oltre i venti gradi sotto zero nelle ore della mattinata.