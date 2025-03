Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo 2025, sul Monte Magnodeno, nel territorio di Lecco. Un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un'area impervia sul versante della Valle San Martino. L'incidente è avvenuto nella zona situata sotto il bivacco.

Tragedia sul Magnodeno: 76enne precipita e muore

L'uomo stava percorrendo il sentiero che dalla cima del Magnodeno conduce verso Erve quando è caduto precipitando per circa una trentina di metri. L'allarme è stato lanciato una manciata di minuti prima delle 14 facendo scattare immediatamente i soccorsi. Allertati i Carabinieri di Lecco, la Soreu Laghi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Bione .

Non solo ma per velocizzare le operazioni di soccorso, risultate putroppo vane, è stata fatta alzare in volo da Bergamo, e dirottata a Lecco, anche l'eliambulanza.

Nonostante gli sforzi del personale di soccorso per l'uomo non c'è stato nulla da fare e all'equipe sanitaria non è rimasto che constatare il decesso.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per comprendere le cause della tragedia.