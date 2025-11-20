Tragedia sul lavoro in provincia di Bergamo: muore un autista lecchese

Lino Cesana, 65 anni, residente a Cremella, ha perso la vita mercoledì 19 novembre 2025 a Ghisalba, presso la ditta “Nicoli Truck Srl”, attiva nel settore dei trasporti.

Incidente mortale per un camionista di Cremella

Il drammatico episodio si è verificato poco dopo le 16 di ieri . Secondo quanto ricostruito da Primatreviglio.it, l’autotrasportatore era tornato in azienda dopo aver consegnato delle lastre di calcestruzzo, trasportate su cavalletti in metallo fissati sul rimorchio.

Durante le operazioni di scarico, mentre stava sganciando le cinghie che tenevano ferme le lastre, qualcosa è andato storto. Uno dei cavalletti è caduto travolgendo Cesana, che è rimasto schiacciato alla schiena. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di un collega, che ha subito lanciato l’allarme.

Il peso del cavalletto rendeva impossibile spostarlo a mani nude, rendendo necessario l’intervento di un muletto. Una volta sollevato il carico, Cesana è stato liberato, ma le sue condizioni erano gravissime.

Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio, un’automedica e un’ambulanza della Padana Emergenze, che hanno prestato i primi soccorsi, ma l’uomo era già in arresto cardiaco. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Martinengo e Ats Bergamo per i rilievi.

Cesana è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato poco prima delle 18. Nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo non è sopravvissuto: è deceduto in serata.