Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di mercoledì 17 luglio 2025 a Cartigliano, in provincia di Vicenza. A perdere la vita è stato Aldo Civillini, 49 anni, originario di Imbersago (dove vivono ancora i suoi genitori) ma residente a Brivio. L’uomo è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate dopo essere caduto dal cassone del camion durante una consegna.

Tragedia sul lavoro: 49enne cade dal camion e muore

Secondo quanto emerso, Civillini si trovava presso il piazzale di un’azienda per consegnare profilati in alluminio per conto della ditta di trasporti bergamasca per cui lavorava. Dopo aver completato lo scarico del materiale, si trovava ancora a bordo del mezzo quando, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato a terra da un’altezza di circa due metri, battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Non si esclude che la caduta possa essere stata causata da un malore improvviso. Alcuni dipendenti dell’azienda si sono accorti dell’uomo a terra solo dopo qualche istante, poiché il camion ne ostruiva la visuale. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e il personale sanitario del Suem 118, giunto sul posto, ha stabilito la gravità del caso, procedendo con il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Nonostante il ricovero in rianimazione, le condizioni di Civillini si sono rivelate disperate. Nella mattinata di giovedì 18 luglio, i medici hanno purtroppo dichiarato la morte cerebrale dell’uomo.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), incaricati di ricostruire la dinamica dei fatti e accertare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.