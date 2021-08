Tragedia nell'Adda: uomo trovato senza vita nella primissima mattinata di oggi, domenica 1 agosto 2021. Come riportano i colleghi di primamonza.it in macabro ritrovamento è avvenuto questa mattina, domenica 1 agosto 2021, verso le 7.30 in via 25 Aprile a Cornate d'Adda.

Tragedia nell'Adda: uomo trovato senza vita

Sul luogo della tragedia si sono portati i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Monza, oltre a un'auto medica e un'ambulanza ma nonostante il grande spiegamento di uomini e mezzo di soccorso per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica della tragedia e risalire all'identità della vittima.

I Carabinieri stabiliranno anche se, come possibile, il dramma sia legato a quanto successo ieri a Paderno d'Adda. Nel pomeriggio erano state avviate le ricerche di un uomo nelle acque dell'Adda . Poco dopo le 18 era infatti partita una chiamata al 112, numero unico per le emergenze, da parte di una persona che aveva visto un giovane uomo nelle acque dell'Adda nel tratto tra Robbiate e Paderno.

Le operazioni, che avevano visto entrare in azione Vigili del fuoco, Carabinieri, ambulanza e sommozzatori, non avevano però dato esito anche causa delle difficoltà causate dalle forti correnti del fiume in piena.

