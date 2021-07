Tragedia: muore bimbo di 8 anni, era stato da poco operato. Una comunità sconvolta dal dolore quella di Calco che piange la scomparsa del piccolo Andrea Casiraghi. Il bambino è morto nelle scorse ore a causa delle complicazioni subentrate in seguito a un intervento chirurgico.

Andrea Casiraghi, 8 anni, frequentava la classe seconda della scuola primaria di Calco, paese in cui viveva con i genitori Irene e Dario e il fratellino.

La notizia della tragedia è piombata sulla comunità di Calco inaspettata, come un macigno, e in molti si sono stretti in un simbolico abbraccio ai familiari sconvolti da un dolore così grande. Il funerale del piccolo Andrea verrà celebrato giovedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Calco.