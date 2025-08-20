Tragedia in vacanza: Eric muore a soli 2 anni. Si sospetta una meningite fulminante

lutto

Il bimbo, residente a Caprino, si trovava in vacanza ai Lidi Ferraresi

Un'immensa tragedia ha scosso il paese di Caprino Bergamasco: potrebbe essere stata una meningite fulminante la causa della morte del piccolo Eric Rossi, di soli 2 anni, residente a Caprino, avvenuta all'ospedale di Cona, in provincia di Ferrara. Il bimbo si trovava infatti in vacanza con i genitori e i fratellini ai Lidi Ferraresi.

La tragica notizia è giunta nella giornata di ieri, martedì 19 agosto 2025, a Caprino, dove papà Claudio, originario di Cisano, e mamma Chiara (vivono a Valbonaga) sono conosciuti.

Stando alla ricostruzione dei fatti, sembra che la famiglia fosse partita sabato per la meta della loro breve vacanza, un campeggio al Lido di Spina, nel Ferrarese. Lunedì però il bimbo ha accusato un grave malore e il trasporto in ospedale non ha purtroppo scongiurato il suo decesso, avvenuto in serata all'ospedale di Cona.

Sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia per risalire alle precise cause del decesso, in virtù del fascicolo aperto dalla Procura di Ferrara.

I familiari del bimbo, rientrati in paese, sono stati sottoposti alla profilassi di rito.