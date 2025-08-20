lutto

Tragedia in vacanza: Eric muore a soli 2 anni. Si sospetta una meningite fulminante

Il bimbo, residente a Caprino, si trovava in vacanza ai Lidi Ferraresi

Tragedia in vacanza: Eric muore a soli 2 anni. Si sospetta una meningite fulminante
Caprino Bergamasco
Pubblicato:

Un'immensa tragedia ha scosso il paese di Caprino Bergamasco: potrebbe essere stata una meningite fulminante la causa della morte del piccolo Eric Rossi, di soli 2 anni, residente a Caprino, avvenuta all'ospedale di Cona, in provincia di Ferrara. Il bimbo si trovava infatti in vacanza con i genitori e i fratellini ai Lidi Ferraresi.

Tragedia in vacanza: Eric muore a soli 2 anni. Si sospetta una meningite fulminante

La tragica notizia è giunta nella giornata di ieri, martedì 19 agosto 2025, a Caprino, dove papà Claudio, originario di Cisano, e mamma Chiara (vivono a Valbonaga) sono conosciuti.

Stando alla ricostruzione dei fatti, sembra che la famiglia fosse partita sabato per la meta della loro breve vacanza, un campeggio al Lido di Spina, nel Ferrarese. Lunedì però il bimbo ha accusato un grave malore e il trasporto in ospedale non ha purtroppo scongiurato il suo decesso, avvenuto in serata all'ospedale di Cona.

Sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia per risalire alle precise cause del decesso, in virtù del fascicolo aperto dalla Procura di Ferrara.

I familiari del bimbo, rientrati in paese, sono stati sottoposti alla profilassi di rito.

Necrologie
  • Registrazione tribunale Lecco, iscrizione nr. 3/2021 del 02/03/2021
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Riccardo Baldazzi
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primalecco.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151