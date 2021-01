Tragedia di Paderno, la vittima è il giardiniere Ivano Cozzaglio, morto sul lavoro. L’uomo, residente a Biassono in provincia di Monza e Brianza, aveva 42 anni.

Il giardiniere ha perso la vita schiacciato da un trattore durante alcune operazioni di lavoro che stava effettuando in un campo nell’area del Santuario della Rocchetta tra Paderno e Cornate d’Adda. La famiglia è molto conosciuta Biassono oltre che per l’attività di florovivaisti anche per l’impresa di scavi e demolizioni.

La tragedia

Il tragico infortunio lavorativo che ha strappato il 42enne dalle braccia dei suoi cari è avvenuto intorno alle 10 di stamattina. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e i sanitari. Era stata mobilitata anche l’eliambulanza nel tentativo di salvare la vita all’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il giardiniere che stava compiendo alcune operazioni di manutenzione del verde nei pressi della Centrale Edison è rimasto schiacciato da un mezzo agricolo. Troppo gravi le ferite: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini

Restano da chiarire le circostanze del terribile incidente ovvero se si sia trattato di una manovra errata o di un eventuale malfunzionamento del mezzo agricolo: un compito ce spetterà ai Carabinieri e ai tecnici dell’Ispettorato del Lavoro dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza che sono intervenuti in mattinata sul luogo della tragedia.

