fuori provincia

Le operazioni di volo sospese per oltre un’ora dopo l’incidente

Un uomo è morto questa mattina all’aeroporto di Orio al Serio, risucchiato da un motore di un aereo Volotea diretto nelle Asturie. Secondo le prime informazioni, non era né un passeggero né un addetto dello scalo, ma una persona che avrebbe scavalcato le recinzioni dell’area aeroportuale e si sarebbe lanciata verso il velivolo in fase di decollo.

Tragedia all’aeroporto di Orio al Serio: uomo muore risucchiato dal motore di un aereo

L’incidente, come riportano i colleghi di Primabergamo.it è avvenuto intorno alle 10 e ha causato la sospensione di tutte le operazioni di volo, come comunicato da Sacbo, la società che gestisce lo scalo. «I voli sono stati sospesi alle 10.20 a causa di un inconveniente sulla via di rullaggio», si legge nella nota diffusa sui social. Le cause sono sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, e la gravità dell’accaduto è apparsa subito evidente, nonostante l’assenza di dettagli ufficiali. Sacbo ha poi annunciato la ripresa del traffico aereo alle ore 12.

Se confermato che l’uomo è riuscito a raggiungere l’aereo partendo dall’esterno del perimetro aeroportuale, sarebbe il secondo caso simile in pochi mesi. A fine aprile, infatti, la Polizia di frontiera aveva fermato un giovane che cercava di nascondersi nel vano carrello di un velivolo fermo in pista.

Per l’aeroporto bergamasco, la stagione estiva è cominciata con una serie di disagi. Il blocco odierno è solo l’ultimo: già nell’ultimo weekend di giugno, un’avaria al radar di Milano aveva mandato in tilt il traffico aereo di tutto il Nord-Ovest, compreso Orio al Serio. Nei giorni scorsi, invece, sono stati nubifragi e vento forte a creare problemi: tra il 4 e il 6 luglio, diversi voli sono stati cancellati o dirottati.