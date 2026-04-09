Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Lecco e i Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi sanitari

Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in auto. La città si è svegliata questa mattina, giovedì 9 aprile 2026, con una tragica notizia. Intorno alle 5.10, un intervento di soccorso è stato attivato in via Bergamo, nella frazione di Sala, nei pressi del polo sanitario della Casa di Comunità e a poca distanza dal supermercato Iperal.

La vettura, una monovolume Renault Kangoo con targa straniera, è stata trovata ferma sullo stop all’incrocio tra via Bergamo e via Santi Cosma e Damiano. All’interno del mezzo vi era un uomo di 61 anni accasciato. Alcuni passanti, notando la scena hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in auto

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri del comando di Lecco e i Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi sanitari inviati da Soreu Laghi.

Con il codice rosso di massima gravità sono state attivate un’unità di soccorso avanzato di secondo livello, ovvero l’auto medica con a bordo gli uomini del 118, e l’ambulanza con a bordo i volontari della Croce Rossa di Lecco. Purtroppo, nonostante la mobilitazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ai medici non è rimasto che constatare il decesso.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause della morte anche se non è escluso che si sia trattato di un fatale malore. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Mario Stojanovic