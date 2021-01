Tim down: rete fissa KO in tutta Italia. Lunedì nero per gli utenti.

I primi problemi alla rete telefonica fissa Tim, con l’impossibilità di navigare su internet, si sono registrati tra le province di Varese e Milano, con le segnalazioni che si sono rapidamente allargate alle zone di Verona, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Brescia, Bologna e Padova. Segnalazioni di malfunzionamento della rete arrivano anche da alcune zone del Lecchese e della Brianza.

Il down si è registrato già alle prime ore dell’alba di oggi, lunedì 4 gennaio. Gran parte delle segnalazioni degli utenti Tim riguarda il mancato allineamento dei router: molti infatti lamentano di non riuscire a ripristinare la connessione internet pur avendo tentato il canonico riavvio dal pulsante di alimentazione.