Crescono le segnalazioni da parte dei clienti di Acinque Energia circa telefonate sospette da parte di soggetti che si spacciano per incaricati dell’azienda. A riferirlo è la stessa società, attiva nel settore della fornitura di luce e gas, che mette in allerta i cittadini e invita alla massima cautela.

Telefonate sospette ai clienti: Acinque Energia mette in guardia i cittadini

Secondo quanto riportato, le chiamate provengono da persone non meglio identificate che sollecitano un cambio di fornitore, presentandosi falsamente come operatori di Acinque Energia. “Il mercato è liberalizzato e ogni consumatore ha il diritto di scegliere il proprio fornitore – sottolinea l’azienda – ma questo deve avvenire in un contesto di concorrenza leale”.

Acinque ribadisce di fondare la propria attività su valori di trasparenza e chiarezza, elementi centrali nel rapporto con i clienti. Proprio per questo motivo, l’azienda ricorda che è sempre possibile rivolgersi agli sportelli territoriali o utilizzare i diversi canali di contatto messi a disposizione per ottenere conferme sull’attendibilità delle offerte ricevute.

Per contrastare il fenomeno, è stato inoltre predisposto uno strumento online dedicato, accessibile all’indirizzo www.acinque.it/chiamate-sospette, che consente di verificare con precisione se il numero di telefono da cui proviene la chiamata appartenga davvero a un operatore autorizzato.

“In un mercato sempre più competitivo, è fondamentale garantire un rapporto corretto e trasparente con il cliente – dichiara Andrea Tugnoli, amministratore delegato di Acinque Energia – La nostra azienda, profondamente radicata nei territori in cui opera, si impegna da sempre a mantenere elevati standard etici e professionali”. A conferma di tale impegno, nel 2024 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attribuito ad Acinque Energia il Rating di Legalità con il punteggio ★★++, un riconoscimento che certifica la qualità e l’integrità della gestione aziendale"