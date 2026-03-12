Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo 2026, poco dopo le 17.10 lungo la Statale 36 in direzione sud, verso Milano, nel tratto compreso tra Bosisio Parini e l’uscita di Molteno, all’altezza della zona industriale e nei pressi dell’azienda Rodacciai.

Tamponamento sulla Statale 36: coinvolte sette persone, traffico in tilt verso Milano

Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte sette persone.

Sul posto sono stati allertati diversi mezzi di soccorso. Sono intervenuti gli operatori sanitari inviati da Soreu Laghi, con due ambulanze di base della Croce Verde di Bosisio Parini, mentre per i rilievi e la gestione della viabilità è arrivata la Polizia Stradale.

Presenti anche i Vigili del fuoco di Lecco e Milano, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico : si sono formate lunghe code in direzione Milano, con rallentamenti segnalati in particolare all’uscita del Barro.

La situazione è in evoluzione per consentire le operazioni di soccorso delle persone ferite e la rimozione dei mezzi.