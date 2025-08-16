Il bilancio

Super lavoro per i Vigili del fuoco lombardi: tanti interventi anche nel Lecchese. La giornata di Ferragosto si è rivelata particolarmente impegnativa per i pompieri della Lombardia, con multiple operazioni di soccorso in diverse aree della regione.

Per citarne alcuni, lungo l'Adamello, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella ricerca di un escursionista disperso; a Moglia (Mantova), nella località Idrovore delle Mondine, è in corso la ricerca di un ragazzo annegato all'interno dei bacini di invaso del sistema di regolazione delle acque dei canali artificiali, sul posto sono intervenuti l'elicottero da Bologna e i sommozzatori da Bologna.

Sul Lago di Como, invece, a causa del maltempo improvviso e del forte vento, numerose imbarcazioni sono andate in difficoltà. Alcune si sono ribaltate. I Vigili del Fuoco di Como sono intervenuti con diverse imbarcazioni e l'Elicottero del RV di Malpensa. Interventi analoghi sono stati eseguiti anche sul ramo di Lecco, dove sono stati impiegati soccorritori acquatici.

Nel complesso, sono state recuperate diciassette persone dalle acque del lago di Como a seguito della forte ondata di maltempo che ha sorpreso i diportisti. Sono intervenute diverse unità di soccorso dai comandi di Como e Lecco supportati da un elicottero del reparto volo Lombardia con a bordo i sommozzatori.

A Groppello Cairoli (Pavia), è stata attivata la ricerca di una ragazza di 29 anni con il piano provinciale Tas, Ucl e sapr mentre a Tremezzina (Como), un'imbarcazione è stata ribaltata e un padre e un figlio sono finiti in acqua.

I Vigili del Fuoco della Lombardia stanno lavorando intensamente per garantire la sicurezza e il soccorso alle persone coinvolte in queste emergenze.