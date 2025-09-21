Strazio per Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21 anni, investite e uccise a Brivio. Arrestato il conducente del furgone. Due giorni di lutto cittadino

Straziato il parroco don Gianni de Micheli: "Di fronte al dramma della morte di due giovani vite dobbiamo unirci nella preghiera Milena e Giorgia sono due ragazze di Paderno travolte in un incidente stradale… ora dobbiamo tutti insieme invocare la forza dello Spirito per le loro famiglie, per i loro amici e per tutti i nostri giovani".

Sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni di Paderno d’Adda, le giovani vittime investite e uccise nella notte di sabato 20 settembre 2025 lungo via per Airuno a Brivio. Le due ragazze stavano camminando sul bordo della strada quando un furgone le ha travolte.

Strazio per Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21 anni, investite e uccise a Brivio

Attive, solari e sempre pronte a mettersi in gioco, Milena e Giorgia avevano fatto parte della Consulta Giovani di Paderno d’Adda, contribuendo con entusiasmo a numerose iniziative della comunità. La loro improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo tra chi le conosceva e ha scosso l’intero paese. Anzi tutto il Lecchese. Questa mattina, domenica 21 settembre 2025, sul luogo della tragedia sono stati adagiati dei fiori. “Buon viaggio” si legge nel tanto semplice quanto straziante biglietto dedicato alle due giovanissime.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di sabato. Dopo aver parcheggiato l’auto nel piazzale della palestra, le due giovani stavano tornando a piedi verso il centro di Brivio, dove era in corso la festa del Paese, insieme a un’amica.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ingresso del parcheggio. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone potrebbe aver sbandato per evitare un’auto in arrivo in senso opposto, costretto a spostarsi a causa della doppia fila di veicoli. Il mezzo ha così investito le tre ragazze. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri che dopo aver sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici il conducente del mezzo hanno proceduto al suo arresto. Si tratta di un uomo di origini dell’est Europa.

L’impatto è stato fatale per Milena e Giorgia. I soccorsi sono intervenuti immediatamente: sul posto sono arrivate due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso, atterrato in un prato poco distante. Nonostante i tentativi dei sanitari, per le due 21enni non c’è stato nulla da fare. L’amica che le accompagnava è rimasta illesa, ma sotto shock, ed è stata assistita dai medici.

Via per Airuno è rimasta chiusa per diverse ore, mentre militari e Polizia Locale cercavano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e raccogliere testimonianze. Attorno ai corpi delle giovani, il silenzio ha sostituito la musica della festa, lasciando la comunità sotto shock, incredula e in lutto per una tragedia così improvvisa e inspiegabile.

La tragica notizia della scomparsa delle due giovani ha profondamente sconvolto la comunità di Paderno. “Di fronte a questa dolorosa perdita, l’Amministrazione comunale, anche a nome di tutta la collettività, si unisce al cordoglio delle famiglie e degli amici più stretti di Giorgia e Milena. Gli eventi previsti per oggi, domenica 21, sono annullati” ha sottolineato il sindaco Gianpaolo Torchio.

Straziata e scossa anche la comunità di Brivio con il sindaco Federico Airoldi e l’intera amministrazioni che anno voluto pubblicamente esprimere la propria vicinanza a tutti i cari di Milena e Giorgia. “In segno di rispetto e partecipazione ho proclamato due giorni di lutto cittadino. Lo spettacolo pirotecnico e gli eventi musicali sono annullati così come le manifestazioni previste per la giornata di lunedì 22 settembre. La processione prevista per le 15,30 è confermata e si svolgerà in modo silenzioso. Sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena”.

Tanti i messaggi di cordoglio come quello di Roberto Bonfanti, presidente della Polisportiva di Brivio: “La Polisportiva 2B si unisce al dolore per la scomparsa di Giorgia Cagliani e si stringe con affetto a suo fratello Leo, che per anni ha fatto parte della nostra società, e alla sua famiglia in questo momento di grande tristezza”. “A nome del Direttivo e personale,

manifesto il nostro dolore per la grave perdita che ha colpito la nostra piccola comunità. Esprimo tutta la nostra vicinanza alle famiglie per la loro sofferenza” ha aggiunti il presidente della Pro Loco di Paderno Giovanni Bolognini.

Sconcerto è stato espresso anche dalla ASD Padernese: “Con profondo cordoglio, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Padernese partecipa al lutto per la tragica scomparsa di Giorgia e Milena – ha dichiarato il presidente Eric Consonni – Un pensiero particolarmente affettuoso è rivolto a Giorgia, che ha onorato i colori della Padernese Pallavolo distinguendosi per impegno, entusiasmo e spirito di squadra. Il Consiglio Direttivo, gli atleti e tutti i collaboratori della ASD Padernese esprimono alle famiglie, agli amici e a quanti le hanno conosciute le più sentite condoglianze, unendosi al loro dolore in questo momento di profonda tristezza”.