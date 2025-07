Strade come fiumi, vento forte e grandine: il maltempo è tornato nel Lecchese

METEO

A Calolziocorte le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. Non è mancata nemmeno la grandine con chicchi grandi come acini d'uva, caduta incessante per diversi minuti

Il maltempo è tornato a flagellare il Lecchese nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio 20255. Poco dopo le 13 forti piogge hanno iniziato ad abbattersi su tutto il territorio provinciale, da Nibionno a Lecco, fino a Calolziocorte causando parecchi disagi.

Strade come fiumi, vento forte e grandine a volontà: il maltempo è tornato nel Lecchese

Questa la situazione a Calolziocorte, in via Mazzini, al confine con Olginate, dove le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. Non è mancata nemmeno la grandine con chicchi grandi come acini d'uva, caduta incessante per diversi minuti.

Grandi disagi si sono registrati anche nella zona della cartiera, all'incrocio tra via Mazzini e via Cavour dove l'acqua si è riversata tutta in direzione del fiume Adda allagando anche alcuni box.

L'ondata di maltempo improvvisa che ha colpito prima il territorio Lecchese si è poi spostata sul Meratese dove, nel pomeriggio, ha causato ulteriori disagi legati alle forti piogge e raffiche di vento.

Foto Mario Stojanovic