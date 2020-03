Statale 36, prolungamento Tangenziale e Lecco-Bergamo: “Infrastrutture mezzo per ripartire anche in periodo di emergenza”. Il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli hanno trasmesso una nota al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, al Presidente di Anas Spa Claudio Andrea Gemme e al Direttore generale Massimo Simonini, al Direttore di Anas Lombardia Nicola Prisco, al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, all’Assessore Claudia Maria Terzi e al Sottosegretario Antonio Rossi in merito alle necessità e alle richieste di infrastrutture per la mobilità che interessano la Provincia di Lecco.

Statale 36, prolungamento Tangenziale e Lecco-Bergamo: “Infrastrutture mezzo per ripartire anche in periodo di emergenza”

“Anche in questo particolare periodo di difficoltà e di emergenza per il Paese, la Provincia di Lecco è al lavoro per il rilancio del territorio, che passa in particolare dalle infrastrutture per la mobilità – spiegano da Villa Locatelli – pertanto abbiamo sottoposto una serie di richieste e necessità a tutti gli altri enti coinvolti. Riteniamo non più rinviabile la questione relativa alla Ss36, interessata periodicamente da interruzioni dovute a incidenti e fenomeni di dissesto idrogeologico, con evidenti problematiche per la mobilità di tutta l’area di Lecco, Sondrio e Como”.

Statale 36

LEGGI ANCHE Non ci resta che piangere: la Statale 36 resta la strada più pericolosa d’Italia

E’ assolutamente prioritario, anche in prospettiva di gradi eventi come le Olimpiadi 2026, assicurare il potenziamento/adeguamento strutturale dell’attuale infrastruttura stradale, attraverso:

realizzazione terza corsia dalla provincia di Monza a Civate e sul ponte Manzoni tra Pescate e Lecco

realizzazione nuovi raccordi/svincoli con la Sr639 da Lecco verso Bergamo e adeguamento asse viabilistico Lecco-Bergamo

realizzazione galleria artificiale paramassi nel tratto Lecco-Abbadia Lariana, dove non ci sono alternative alla Ss36

realizzazione passerella ciclopedonale tra Lecco e Abbadia Lariana, con adeguamento strutturale del viadotto esistente e realizzazione nuova corsia di emergenza

realizzazione svincoli di Bellano e di Piona/Colico

realizzazione tracciato in variante nel tratto Dorio-Colico per superare le criticità di dissesto idrogeologico legale alla frana di Monte Piazzo, che negli anni passati ha portato alla chiusura prolungata della Ss36

miglioramento e implementazione dotazioni delle aree di sosta ed emergenza anche in previsione di flussi turistici

realizzazione/ripristino by pass tra le due canne/direttici nord e sud da utilizzare in caso di interruzione della Ss36

Lecco – Bergamo

Oltre alla Ss36 specifica attenzione deve essere posta alla rete stradale che attraversa la Provincia di Lecco, in particolare la Sr639 che collega Lecco a Bergamo e la Sr342 che rappresenta la pedemontana che connette est-ovest Varese-Como-Lecco-Bergamo e che, opportunamente riqualificata, consentirebbe una migliore fruizione degli aeroporti di Orio al Serio e di Malpensa.

Prolungamento della Tangenziale Est

Non più rinviabile il prolungamento fino a Merate della Tangenziale Est e la conseguente riqualificazione della strada provinciale che attraversa gli abitati di Calolziocorte fino a Lecco.

Serve una gestione coordinata

In tale contesto rivendichiamo il ruolo di riferimento che la Provincia di Lecco deve e può assumere, soprattutto verso i Comuni, anche in funzione della competenza in materia di pianificazione dei servizi legati ai trasporti/mobilità, in coerenza con la programmazione regionale, nella costruzione e gestione delle strade di competenza, compresa la regolazione della circolazione. Confermiamo la disponibilità della Provincia di Lecco a operare insieme per raggiungere gli obiettivi richiamati, assicurando ogni utile supporto tecnico e organizzativo, in quanto la viabilità di livello provinciale è strettamente connessa alla Ss36, alla Sr342, alla Sr639, Evidenziamo la necessità di gestire in modo coordinato le risorse che verranno rese disponibili in particolare ad ANAS e a Regione, oltre che alla Provincia per gli interventi lungo le strade di competenza, per cui sarà necessario assicurare il coinvolgimento e la condivisione con i Comuni. Riteniamo necessario che Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Anas siano sin da subito fortemente coinvolte dal Ministero, in modo sinergico, nella risoluzione delle criticità indicate e di quelle che potranno intervenire in futuro”.