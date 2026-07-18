Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Canzo, un'ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e l'automedica di Lecco, insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco e alle pattuglie della Polizia Stradale di Lecco e della Polizia Stradale di Milano, impegnate nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell'area e nei rilievi.

Grave incidente nelle prime ore di questa mattina, sabato 18 luglio 2026, lungo la Statale 36, nel tratto compreso tra Bosisio Parini e Annone Brianza, in direzione Lecco.

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 7 per un incidente con diversi veicoli coinvolti e un ribaltamento. In considerazione della dinamica e del numero delle persone coinvolte, la centrale operativa dell’emergenza sanitaria ha inizialmente inviato i soccorsi in codice rosso.

Statale 36, incidente tra Bosisio Parini e Annone: sette persone coinvolte e lunghe code verso Lecco

Mobilitate due ambulanze e l’auto medica: una volta giunti sul posto i sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti. Il quadro clinico dei coinvolti, seppur serio è però risultato meno grave del previsto e i soccorsi sono proseguiti in codice giallo

Secondo le informazioni disponibili, nell’incidente sono rimaste coinvolte sette persone. Tra queste figurano due giovani di 19 anni, una persona di 42 anni, un uomo di 43 anni e un uomo di 77 anni e anche una persona di 69 anni.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Canzo, un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e l’automedica di Lecco, insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco e alle pattuglie della Polizia Stradale di Lecco e della Polizia Stradale di Milano, impegnate nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo la SS36 in direzione Lecco, con lunghe code e rallentamenti nel tratto compreso tra Bosisio Parini e Annone Brianza. Restano ancora da chiarire la dinamica del ribaltamento e le cause che hanno portato all’incidente.