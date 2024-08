Mattinata davvero da dimenticare quella di oggi, lunedì 26 agosto 2024, per i residenti della zona del Lago diretti a Lecco ed oltre. Non solo i disagi sulla linea ferroviaria causati da un guasto a Dervio e dal temporale, ma anche un doppio incidente ad Abbadia, lungo la statale 36, ha la necessità di spostarsi verso il capoluogo un vero incubo.

Statale 36: doppio incidente ad Abbadia, traffico in tilt

Entrambi i sinistri si sono verificati all'altezza di Abbadia Lariana sulla super.

Il primo incidente è avvenuto una manciata di minuti prima delle 7 all'altezza dell'innesto tra la Strada provinciale 72 e la Statale 36. Tre le persone rimaste coinvolte: una ragazza di 26 anni e due uomini di 32 e 47 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e i Volontari del Soccorso Mandellese. I feriti sono stati stabilizzati per poi essere trasportati in ospedale in codice giallo quindi in condizioni serie ma fortunatamente non critiche.

Tre le persone coinvolte, e tra queste un bambino di nove anni, anche nel secondo incidente avvenuto sempre in Super ad Abbadia poco prima delle 8. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave.

Il doppio sinistro ha mandato in tilt la circolazione con lunghe code già da Mandello.