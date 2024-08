Rientro dopo le ferie "drammatico" quello di oggi, lunedì 26 agosto 2024, per i pendolari che quotidianamente utilizzano la linea ferroviaria Tirano-Lecco-Milano. Al momento infatti la circolazione è in tilt per un guasto a Dervio e per il maltempo che all'alba si è abbattuto sulla provincia di Lecco.

Temporale e guasto a Dervio: treni della Tirano-Lecco-Milano bloccati

"La circolazione della direttrice sta subendo forti rallentamenti a causa di un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di DERVIO e per un successivo guasto causato dal maltempo all'infrastruttura ferroviaria nella stazione di BELLANO TARTAVALLE TERME" segnalano da Trenord.

Si registrano ritardi fino a 60 minuti.

Treni in ritardo: - 2813 (COLICO 06:01 - MILANO CENTRALE 07:40) - 2815 (COLICO 07:15 - MILANO CENTRALE 08:40) - 2814 (MILANO CENTRALE 07:20 - COLICO 08:46) - 10313 (COLICO 06:29 - LECCO 07:45) - 10310 (LECCO 06:05 - COLICO 06:57) Termina a BELLANO TARTAVALLE TERME - 10315 (COLICO 07:37 - LECCO 08:45) Parte da BELLANO TARTAVALLE TERME

Treni con variazioni: - 2855 (COLICO 06:14 - MILANO ROGOREDO 08:26) cancellato

Treni con fermate straordinarie: - 2812 (MILANO CENTRALE 06:20 - COLICO 07:46) ferma a: DERVIO, DORIO e PIONA