Dopo settimane di caldo intenso, intensissimo, il risveglio di oggi, lunedì 26 agosto 2024, che per molti lecchesi ha coinciso con il rientro al lavoro, è stato davvero sui generis. Pioggia, temperature in brusco calo e pure la Grignetta "imbiancata". Sia chiaro, non stiamo parlando di neve, bensì di una maxi grandinata caduta con il temporale avvenuto all'alba.

Grignetta "imbiancata" da una maxi grandinata

Grossi chicchi di ghiaccio hanno reso la Grignetta incredibilmente suggestiva: uno spettacolo della natura davvero particolare!

Per la giornata di oggi è in vigore a Lecco, e praticamente in tutta la Lombardia, una allerta meteo gialla emessa dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale. Sono previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale per tutta la giornata con fenomeni tendenti ad interessare maggiormente la fascia prealpina ed i settori di pianura. Venti deboli con rinforzi a tratti: in pianura dai quadranti orientali e settentrionali, sui rilievi dai quadranti meridionali.

Ma cosa ci aspetta ora dal meteo? Secondo Arpa Lombardia domani tornerà il sole in pianura, annuvolamenti su Alpi e Prealpi durante le ore più calde. Precipitazioni possibili sotto forma di brevi rovesci o temporali sui rilievi alpini e prealpini dal pomeriggio. Le temperature minime saranno stazionarie o in calo mentre massime torneranno in aumento. Mercoledì situazione di tempo stabile con prevalenza di sole e assenza di precipitazioni in pianura, poco probabili sui rilievi. Temperature in aumento con massime oltre i 30-32 °C in pianura. Giovedì possibile un maggiore variabilità sulle Alpi con aumento della probabilità di brevi precipitazioni, tempo asciutto e stabile sulla pianura. Temperature in ulteriore aumento