Statale 36, auto in contromano. Sfiorata la tragedia IL VIDEO

Subito è scattato l’allarme con la chiamata al 112

Attimi di forte tensione nel pomeriggio di sabato 13 giugno 2026 lungo la Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, dove un’auto ha percorso alcuni chilometri in contromano sfiorando il frontale con altri veicoli in transito.

Statale 36, auto in contromano. Sfiorata la tragedia

Il fatto è avvenuto un paio di chilometri prima dell’uscita di Colico. Secondo quanto ricostruito, un automobilista che stava percorrendo regolarmente la superstrada si è trovato improvvisamente davanti un veicolo che procedeva nel senso opposto di marcia. E’ successo proprio all’uscita della galleria.

La scena è stata immortalata da una dash cam installata a bordo di un’altra auto in transito, e poi diffusa in rete, diventando rapidamente un elemento chiave per documentare l’accaduto. Solo per pochi istanti non si è trasformata in una tragedia.

Subito è scattato l’allarme con la chiamata al 112, mentre sul tratto interessato si è diffuso il panico tra gli automobilisti. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la paura è stata altissima.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano lungo la Statale 36, una delle arterie più trafficate della zona e già in passato teatro di situazioni analoghe, spesso risoltesi solo grazie alla prontezza dei conducenti.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e risalire all’automobilista che ha imboccato la carreggiata nel senso errato.