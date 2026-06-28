Statale 36, auto contro il guardrail nella notte tra Nibionno e Veduggio

Auto si schianta contro il guardrail: due giovani coinvolti, intervento di Vigili del Fuoco e soccorsi

Intervento dei soccorsi nella tarda serata di ieri, sabato 27 giugno 2026, lungo la SS36 (direzione sud), nel tratto compreso tra Nibionno/Gaggio e Veduggio, per un incidente stradale che ha coinvolto due persone.

Incidente nella notte sulla SS36 sud tra Nibionno e Veduggio

Secondo quanto ricostruito, un’auto è finita contro il guardrail per cause ancora in fase di accertamento. A bordo si trovavano un uomo di 24 anni e una donna di 28 anni. L’allarme è scattato intorno alle 23:30.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, con il supporto dei colleghi di Carate Brianza, oltre alla Polizia Stradale di Milano e ai mezzi del soccorso sanitario Soreu Laghi.

Dopo le prime cure sul posto, una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Carate Brianza. Le condizioni non risultano gravi.

L’intervento ha comportato temporanei disagi alla viabilità per le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.