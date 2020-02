Spot Trenord con Pozzetto: “Il treno è sempre il treno” VIDEO

Rilasciato ieri, lunedì 17 febbraio 2020, il nuovo spot Trenord con Renato Pozzetto che “ricrea” una delle scene del film “Il ragazzo di campagna”.

Spot Trenord con Pozzetto: “Il treno è sempre il treno”

Uno spot che richiama, a distanza di trentasei anni, una delle scene più celebri del cinema italiano, quella di Renato Pozzetto nel film “Ragazzo di Campagna”.

“Il treno è sempre il treno” esclama l’attore quando, nella stazione di Ceriano Laghetto, vede arrivare uno dei nuovi Caravaggio.

Renato Pozzetto è dunque tornato in scena? No questa volta non si tratta di un film, bensì del nuovo spot Trenord, girato lo scorso anno per promuovere i 176 nuovi treni in servizio in Regione.

Ed è subito un tuffo nel passato, per chi ancora oggi non manca ogni tanto una visione di uno dei film cult della comicità italiana. Perché passano gli anni ma, dopotutto, “Il treno è sempre il treno”.

