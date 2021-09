Spento il maxi incendio sulla collina di Montevecchia

E' stato domato l'incendio sviluppatosi oggi pomeriggio sulla collina di Montevecchia. Complessivamente sono andati in cenere circa 6mila metri quadri di terreno boschivo.

Domato il maxi incendio

Per domare le fiamme, sviluppatesi attorno alle 17, dal Comando dei Vigili del fuoco di Lecco sono stati inviati 3 mezzi boschivi, 2 autobotti e personale DOS (personale che coordina l'intervento dell'elicottero ). Sul posto anche il personale responsabile dell'antincendio del Parco del Curone.

Ignote le cause

Ignote le cause dell'origine delle fiamme, che hanno coinvolto un vasto tratto di terreno agricolo nella zona alta della collina di Montevecchia, in località Spiazzolo. La fitta coltre di fumo è stata avvistata anche a diversi chilometri di distanza, in diversi paesi del Meratese.

Il "grazie" dell'Amministrazione comunale