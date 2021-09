Vasto incendio sulla collina di Montevecchia

Incendio di vaste dimensioni sulla collina di Montevecchia. Sul posto un importante spiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco.

Incendio a Montevecchia

Il rogo si è sviluppato attorno alle 17 di oggi, giovedì 9 settembre 2021 in località Spiazzolo. Ignote al momento le cause dell'origine delle fiamme, che hanno coinvolto un vasto tratto di terreno agricolo nella zona alta della collina di Montevecchia. La fitta coltre di fumo è stata avvistata anche a diversi chilometri di distanza, in diversi paesi del Meratese. Imponente lo spiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco, impegnati in questi minuti per spegnere le fiamme. Al momento non risultano persone ferite né intossicate.