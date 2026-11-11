Maxi operazione in sette province, tra cui Lecco, con l'impiego dei Cacciatori di Sicilia, dei droni e delle unità cinofile di Casatenovo. Identificate 146 persone e controllati 107 veicoli. Tre pusher arrestati

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Anche la provincia di Lecco è stata interessata dalla vasta operazione dei Carabinieri contro lo spaccio di droga nei boschi, condotta simultaneamente in sette province lombarde. Un intervento su larga scala che ha coinvolto, oltre al territorio lecchese, Milano, Bergamo, Monza Brianza, Varese, Como e Pavia, con l’obiettivo di smantellare le basi utilizzate dagli spacciatori per organizzare e gestire le attività di vendita delle sostanze stupefacenti nelle aree boschive.

L’operazione rappresenta la prosecuzione del dispositivo di controllo del territorio già messo in campo nei giorni scorsi, quando un precedente intervento aveva portato al fermo di otto persone e al sequestro di armi e ingenti quantitativi di droga.

In campo sono scesi i militari dei Comandi provinciali dei Carabinieri, affiancati dai colleghi del 3° Reggimento Lombardia, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e dal Gruppo Forestale di Bergamo. Per il territorio lecchese un contributo è arrivato anche dalle unità cinofile di Casatenovo, impegnate nelle attività di ricerca e controllo. L’intervento ha potuto contare inoltre sul supporto aereo, sui droni e sulle unità cinofile della Polizia Locale di Milano.

Spaccio nei boschi, blitz dei Carabinieri anche nel Lecchese: smantellati 17 bivacchi

Il cuore dell’operazione è stato lo smantellamento delle postazioni clandestine nascoste nella vegetazione, utilizzate come vere e proprie basi logistiche per gestire le piazze di spaccio. I militari hanno individuato e distrutto complessivamente 17 bivacchi, strutture di fortuna ma organizzate per consentire agli spacciatori di controllare il sottobosco, custodire le dosi e presidiare i punti di vendita.

All’interno e nelle immediate vicinanze dei bivacchi è stato trovato anche un vero e proprio arsenale di armi e strumenti potenzialmente utilizzabili per difendere le postazioni e intimidire eventuali intrusi. Tra il materiale sequestrato figurano machete con lame lunghe fino a 40 centimetri, coltelli a serramanico e multiuso, una mazza da baseball in ferro lunga 110 centimetri, picconi e attrezzi da scasso. Rinvenuta anche una consistente quantità di materiale utilizzato per confezionare le dosi.

Tre arresti e quasi 240 grammi di droga sequestrati

Il bilancio complessivo dell’attività di controllo e rastrellamento nelle sette province parla di 146 persone identificate e 107 veicoli controllati lungo le strade di accesso alle aree boschive.

Tre persone, tutte di nazionalità marocchina, sono state arrestate in flagranza per spaccio di stupefacenti. Uno degli arrestati risultava già destinatario di una misura cautelare in carcere per traffico di droga. Altri tre acquirenti sono stati invece segnalati all’autorità prefettizia.

Sul fronte dei sequestri, i militari hanno sottratto al mercato dello spaccio quasi 240 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui circa 128 grammi di eroina, 86 grammi di cocaina e oltre 104 grammi di hashish. Recuperati anche più di 6.400 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, sia dell’area Ue sia extra Ue, oltre a un lingotto d’oro da un grammo e a tutte le armi bianche trovate a presidio dei bivacchi.

Un’operazione che ha puntato dunque non soltanto a individuare i singoli spacciatori, ma soprattutto a colpire le infrastrutture clandestine che consentono alle attività di vendita della droga di mantenersi operative all’interno dei boschi.