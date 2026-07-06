I Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno arrestato un cittadino nordafricano di 25 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Lecco.
Spaccio di droga, 25enne arrestato dai Carabinieri
Il provvedimento riguarda un cumulo di pene per reati in materia di stupefacenti, commessi nel territorio della provincia di Lecco nel febbraio 2024.
Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato accompagnato presso il carcere di Lecco, dove dovrà scontare una pena definitiva di un anno e ventisei giorni di reclusione. L’operazione rientra nell’attività di esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria svolta quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri.