L’Ambito Distrettuale di Lecco (31 Comuni) e il Comune di Lecco in qualità di ente Capofila danno concretizzazione all’iniziativa promossa da Regione Lombardia rivolta al sostegno di nuclei familiari di pensionati anziani in locazione sul libero mercato o in alloggi definiti servizi abitativi sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo. 50.648,52 euro in fondi a disposizione per tutti i Comuni dell’Ambito. “Si tratta di un aiuto importante per le persone in difficoltà economica volto al mantenimento dell’alloggio in locazione – sottolinea la Presidente dell’Ambito Sabina Panzeri – Grazie ai fondi regionali stiamo lavorando ad un nuovo avviso pubblico per il sostegno al pagamento dell’affitto rivolto più in generale alle famiglie che uscirà nei prossimi mesi”.

Sostegno affitto per i pensionati lecchesi TUTTE LE INFOMAZIONI

I cittadini interessati potranno avere informazioni e dovranno presentare domanda da oggi, martedì 2 novembre sino alle 12 del 14 dicembre 2020 allo Sportello del Polo territoriale di riferimento e per il Comune di Lecco presso l’Ufficio casa

SPORTELLO POLO BRIANZA OVEST

COMUNI DI: Cesana Brianza, Suello, Bosisio Parini, Molteno, Rogeno, Garbagnate Monastero, Bulciago, Nibionno, Costa Masnaga

SEDI:

sede di Bosisio Parini presso ambulatori medici (Piazza Parini, 1): lunedì ore 9.00-12.00

sede di Costa Masnaga presso municipio (via XXV aprile n° 70): martedì ore 15.00-18.00

sede di Bulciago presso municipio uffici servizi sociali (via Dante Alighieri n° 2): giovedì ore 10.00-13.00

RECAPITI

l’accesso è su appuntamento chiamando il numero 351 2765901 nei giorni lunedì dalle 8.30 alle 12.30 martedì dalle 13.00 alle 18.00 e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 oppure scrivendo alla mail sportello.brianzaovest@impresasocialegirasole.org

SPORTELLO POLO BRIANZA EST

COMUNI DI ANNONE BRIANZA, CASTELLO BRIANZA, COLLE BRIANZA, DOLZAGO, ELLO GALBIATE, OGGIONO, SIRONE

SEDI:

sede di Galbiate (Piazza Martiri della Liberazione, 6): lunedì ore 10.30 -12.30

sede di Oggiono Via Lazzaretto 44: martedì ore 15.00-18.00 e

venerdì ore 10.00-14.30

RECAPITI

l’accesso è su appuntamento chiamando il numero 340 2850527 oppure scrivendo alla mail sportello.brianzaest@impresasocialegirasole.org

SPORTELLO POLO LAGO

COMUNI DI CIVATE, MALGRATE, OLIVETO LARIO, PESCATE, VALMADRERA

SEDI:

sede di Valmadrera Via Roma, 31 accesso consentito solo da Via Fatebenefratelli.

lunedì: 09.00 – 13.00 e 15.30 – 18.00

mercoledì: 10.00 – 12.30

giovedì: 09.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00

RECAPITI

l’accesso è su appuntamento chiamando il numero 347/65.84.508 oppure scrivendo alla mail sportello.lago@impresasocialegirasole.org

SPORTELLO POLO VALLE SAN MARTINO

COMUNI DI CALOLZIOCORTE, CARENNO, ERVE, GARLATE, MONTE MARENZO, OLGINATE, VALGREGHENTINO, VERCURAGO.

SEDE

Sede di Vercurago presso municipio (Via Roma, 61):

Lunedì 09.00 – 12.30 e 13.00 – 16.30 – cell. 338/4176761

Mercoledì 8.30 -12.30 – cell. 331/1619628

Venerdì 13.00 -15.00 – cell. 331/1619628

RECAPITI

l’accesso è su appuntamento chiamando i numeri riportati oppure scrivendo alla mail sportello.sanmartino@impresasocialegirasole.org

SPORTELLO POLO LECCO

COMUNE DI LECCO – UFFICIO CASA

P.zza Diaz 1 – LECCO

RECAPITI

l’accesso è solo su appuntamento chiamando il numero 0341/481302 oppure scrivendo alla mail sostegno.affitto2020@comune.lecco.it

“Vista la particolare situazione sanitaria, si raccomanda l’utilizzo dell’invio della domanda tramite mail e, in ogni caso, di richiedere telefonicamente appuntamento prima di presentarsi presso gli Sportelli incaricati del ricevimento della domanda” spiegano dalla segreteria d’Ambito lecchese. “Il contributo spettante verrà definito, dopo la chiusura del bando, in relazione al numero complessivo delle richieste”

Le modalità di assegnazione

Rapporto canone/reddito (in %) Contributo spettante Compreso tra il 25 ed il 60% Fino ad un massimo di € 700,00 Compreso tra il 60,01 e il 100% Fino ad un massimo di € 875,00