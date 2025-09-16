Serata di intenso lavoro quella di ieri, lunedì 15 settembre 2025, per i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), XIX Delegazione Lariana, impegnati in un intervento nella zona del Monte Moregallo, sopra Valmadrera tra Valbrona e Oliveto Lario.

Soccorso alpino in azione sul Monte Moregallo: recuperati due forristi in difficoltà

L’allarme è scattato poco dopo le 20:00, quando due giovani forristi, una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 25, hanno chiesto aiuto dopo essersi trovati in difficoltà durante la discesa integrale del torrente Moregge. I due avevano iniziato il percorso da un punto più alto rispetto al consueto, ma con il calare del buio e le pile frontali scariche non sono riusciti a proseguire in sicurezza.

Sul posto sono stati inviati sei tecnici della squadra forra regionale e quattro tecnici alpini della Stazione del Triangolo Lariano, che hanno coordinato le operazioni insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Sondrio (AREU 118 – Agenzia regionale emergenza urgenza), che ha individuato rapidamente i due escursionisti. Dopo il recupero in volo, i giovani sono stati trasportati in sicurezza al centro operativo del Bione di Lecco.

L’operazione si è conclusa intorno alle 22:15, senza conseguenze sanitarie per i due forristi, seppur provati dall’esperienza.