Ogni giornata di attività ha visto impegnati 24 operatori di polizia nelle stazioni e 6 agenti a bordo treno, in un lavoro congiunto che ha permesso di presidiare i punti più sensibili del trasporto regionale.

La Polizia Ferroviaria del Compartimento Lombardia e la Security di Trenord stanno intensificando i controlli del territorio e a bordo treno lungo le tratte Cadorna–Malpensa e Milano–Lecco, con servizi settimanali coordinati che mirano a garantire maggiore sicurezza ai passeggeri e al personale ferroviario.

Sicurezza sui treni e nelle stazioni: Polfer e Trenord insieme per controlli sulla Milano–Lecco

La presenza della Security Trenord, affiancata da operatori di Assistenza e Controllo e dai responsabili di capitreno e macchinisti, ha consentito una più efficace verifica dei titoli di viaggio e un miglior supporto informativo e operativo ai viaggiatori.

Questa sinergia tra Polizia Ferroviaria e Trenord rappresenta un modello di collaborazione volto non solo a contrastare attività illecite nelle aree ferroviarie, ma anche a rafforzare la percezione di sicurezza di chi ogni giorno utilizza il treno per i propri spostamenti.

L’obiettivo è quello di rendere le stazioni e i convogli non solo più sicuri, ma anche più accoglienti e controllati, nell’interesse di una mobilità quotidiana sempre più serena ed efficiente.