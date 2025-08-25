Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 agosto 2025, un uomo tedesco di 55 anni è scomparso nel Lago di Como, nelle acque tra Dorio e Dongo. L’uomo si era tuffato dalla barca noleggiata per soccorrere i due figli, che stavano facendo il bagno e si erano trovati in difficoltà.

La chiamata è arrivata intorno alle 16:55 alla Sala Operativa della Guardia Costiera tramite il numero 112 NUE, effettuata dalla moglie, che aveva perso di vista il marito. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi.

Si tuffa nel lago per salvare i figli e viene inghiottito: le ricerche proseguiranno anche di notte

Sul posto sono stati impiegati diversi mezzi navali: uno della Guardia Costiera del Terzo Nucleo del Lago di Como, quattro dei Vigili del Fuoco di Dongo, Como e Bellano e l’idroambulanza del Soccorso Bellanese con la squadra nautica, che hanno raggiunto la barca con la restante parte della famiglia e avviato le ricerche di superficie. I bambini sono stati tratti in salvo, mentre la moglie e i figli sono stati accompagnati a Dongo, il punto di partenza della loro escursione in barca.

È stato inoltre impiegato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco proveniente da Milano, con a bordo sommozzatori, per perlustrare dall’alto l’intero specchio lacustre dell’alto Lario. In arrivo anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto per supportare le operazioni subacquee.

Le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera, proseguiranno senza interruzioni durante la notte con l’impiego di tutte le risorse SAR disponibili sul lago, tra cui l’unità navale della Polizia di Stato della Squadra Acque Interne di Como e una motovedetta del 3° Nucleo della Guardia Costiera di Menaggio.

Domani le operazioni continueranno con il supporto della motovedetta dei Carabinieri di Lecco, delle unità navali della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera.

Sono stati allertati anche i Carabinieri del comando provinciale di Lecco e la centrale operativa Soreu Laghi, mentre in supporto alle operazioni di soccorso sono presenti ambulanze del Soccorso Bellanese.

Al momento, l’uomo resta disperso e non si hanno ulteriori aggiornamenti. Le ricerche continueranno fino al ritrovamento.