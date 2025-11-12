Sono stati veri e propri attimi di paura, quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 novembre 2025, a Osnago, lungo la Sp342, nel tratto che prende il nome di via Statale, dove un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale nei pressi del complesso commerciale, che ospita anche una discoteca e un ristorante.

Si schianta in moto contro un’auto in sosta, gravissimo un sedicenne

Come scrivono i colleghi di Prima Merate, il giovane, un 16enne, secondo una prima ricostruzione dei fatti, attorno alle 17.30, si trovava con alcuni coetanei nel piazzale antistante il complesso quando, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, salito in sella ad una moto sarebbe finito per schiantarsi contro un’auto in sosta. Secondo indiscrezioni, il giovane avrebbe deciso di provare la moto di un’amico perdendone però il controllo. Violentissimo l’impatto che l’avrebbe scaraventato sull’asfalto, ad alcuni metri di distanza provocandogli gravi traumi alla testa, al bacino e al torace.

Immediato l’allarme al 112 con alcuni presenti che, accortisi di quanto era accaduto, si sono presentati a soccorrere il ragazzo. Sul posto, in codice rosso di massima urgenza, la centrale operativa di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco d’Adda e un’automedica. Vista la gravità della situazione, da Sondrio è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso con a bordo il personale sanitario del 118.

Le condizioni del giovane, però, sono subito apparse gravissime. Una volta stabilizzato sul posto è stato quindi caricato in elisoccorso e trasportato d’urgenza, sempre in codice rosso, in Pronto soccorso dove verserebbe tutt’ora in gravi condizioni.

Spetterà ora alle Forze dell’ordine, intervenute sul luogo del sinistro per i rilievi di rito, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Inevitabili le ripercussioni al traffico sull’arteria osnaghese che, data l’ora di punta, era già parecchio sostenuto.