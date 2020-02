Si schianta contro un camion per evitare i pedoni FOTO

Si schianta contro un camion per evitare i pedoni: illeso il 77enne che si trovava alla guida dell’auto mentre il figlio di 48 anni ha riportato un trauma toracico ed è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.

Il brutto incidente è avvenuto nella mattinata di oggi a Lomagna. Ad entrare in collisione in via 25 aprile sono state una Chevrolet Spark e un camion degli spurghi che era fermo in strada. Al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Lomgana e Osnago, intervenuti sul posto, l’esatta dinamica del sinistro, ma secondo le prime informazioni raccolte, pare che l’anziano abbia dichiarato di essersi spaventato per la presenza di alcuni pedoni. Per evitarli quindi avrebbe sterzato andando a sbattere violentemente contro il mezzo pesante.

Intorno alle 10.15 è partita la richiesta di aiuto. A Lomagna, con il codice rosso di massima gravità, si sono diretti gli uomini del 118 e i volontari della Croce Bianca di Merate. Nessuna ferita per il conducente della Chevrolet. Più serie invece le condizioni del passeggero, 48 anni, figlio dell’autista. L’uomo, che ha riportato un trauma toracico, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.