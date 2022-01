Che botto!

Si schianta all'incrocio e abbatte il semaforo. L'incidente, fortunatamente senza feriti, è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 22 gennaio 2022 a Merate.

Intorno alle 18 un automobilista ha travolto e "sradicato" l'impianto semaforico posto all’incrocio tra via Turati e via De Gasperi. Dopo il sinistro lo stesso automobilista ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Merate: agli agenti il malcapitato, che proveniva da via Turati, avrebbe raccontato di essersi distratto per un istante durante la manovra di svolta a destra verso via De Gasperi.

Una distrazione che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo che è carambolato con violenza contro il semaforo. Una volta raccolta la testimonianza, e accertato che l'automobilista non era ferito, i vigili hanno allertato gli addetti per la messa in sicurezza della zona dell'incidente.