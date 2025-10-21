L’uomo, mentre era impegnato all’interno del cantiere Anas per la realizzazione della ciclopedonale, è rimasto ferito con un flessibile riportando importanti traumi, tanto da richiedere un intervento immediato dei soccorsi.

Momenti di terrore nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre 2025 lungo la Strada Statale 36, nel tratto tra Suello, Civate (località Isella), dove un grave incidente sul lavoro ha lasciato un operaio di 33 anni gravemente ferito.

Shock sulla SS36: grave incidente sul lavoro, operaio di 33 anni in condizioni critiche

L’uomo, mentre era impegnato all’interno del cantiere Anas per la realizzazione della ciclopedonale, è rimasto ferito con un flessibile riportando importanti traumi al collo, tanto da richiedere un intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti rapidamente i mezzi dell’ATS Brianza – Lecco e della Polizia Stradale di Lecco, coordinati dal Soreu Laghi, mentre l’operaio veniva stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale “Manzoni” di Lecco

I soccorsi hanno impiegato sia l’ambulanza base di Lurago d’Erba sia il Mezzo Soccorso Avanzato di secondo livellO.

Le cause dell’incidente restano al momento in fase di accertamento. I tecnici e le autorità competenti stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto, mentre la comunità locale segue con apprensione l’evolversi della situazione.