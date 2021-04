Secondo grave incendio in abitazione in poche ore nel Meratese. Massiccio intervento di Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e sanitari nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 aprile 2021, a Montevecchia per un incendio in uno stabile privato di via della Calchera, poco distante dall’incrocio delle “Quattro Strade”.

Secondo grave incendio in abitazione in poche ore, soccorsa una anziana

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno: sul posto la centrale operativa del Bione ha inviato cinque mezzi dei Vigili del Fuoco, una autopompa dal distaccamento di Merate, una autopompa da Lecco, una autobotte, una autoscala e un fuoristrada.

Non solo ma a Montevecchia, temendo l’intossicazione dei residenti, è stata inviata anche una ambulanza. I sanitari si sono presi cura di una donna anziana.

Ancora da chiarire l’origine del rogo che si sarebbe sviluppato nella zona dei garage, a pianoterra. Non è escluso che le fiamme siano partite da un mezzo parcheggiato. Saranno in ogni caso i tecnici dei pompieri e i Carabinieri a ricostruire l’accaduto.

Come detto quello di oggi è il secondo grave episodio nel giro di poche ore. Nella tarda serata di ieri, a Calco, le fiamme hanno devastato un appartamento in via Nazionale. Nell’incendio è rimasto gravemente intossicato un 30enne che è stato tratto in salvo dai pompieri.